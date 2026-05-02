أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تحقيق إنجاز طبي استثنائي يُعد الأول من نوعه داخل مستشفيات الهيئة وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد نجاح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء في إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة باستخدام تقنية Mitral Clip (Transcatheter Edge-to-Edge Repair – TEER)، في خطوة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى خدمات القلب والقسطرة التداخلية داخل المحافظات الحدودية والنائية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة داخل مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية والنائية، بما يضمن حصول المواطنين على أحدث وسائل التشخيص والعلاج داخل محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر خارجها.

تفاصيل الحالة والتدخل الطبي الدقيق

أوضحت الهيئة، أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 28 عامًا، كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب بنسبة كفاءة لا تتجاوز 19%، إلى جانب ارتجاع شديد وظيفي بالصمام الميترالي، ما استدعى تدخلاً طبيًا دقيقًا نظرًا لخطورة الجراحة التقليدية وعدم استجابة الحالة للعلاج الدوائي. وبعد تقييم شامل من فريق القلب المتكامل، تقرر إجراء إصلاح للصمام باستخدام تقنية Mitral Clip عبر القسطرة من خلال الوريد الفخذي، مع الاستعانة بتقنيات تصوير متقدمة لضمان أعلى درجات الدقة والأمان أثناء التدخل.

وفور تشخيص الحالة، تم التعامل معها بشكل عاجل دون أي انتظار، حيث جرى اتخاذ القرار الفوري بإجراء التدخل داخل مجمع الفيروز الطبي، على يد الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، بما يعكس جاهزية منشآت الهيئة وسرعة استجابتها للحالات الحرجة وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في توطين أحدث التقنيات العلاجية العالمية داخل منشآتها، بالتوازي مع الاستثمار في بناء كوادر طبية عالية التخصص قادرة على تنفيذ أدق التدخلات الطبية وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن نجاح إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي باستخدام تقنية Mitral Clip – TEER يُمثل إضافة قوية لسجل إنجازات الهيئة، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يضاهي كبرى النظم العالمية، مع ضمان وصول الخدمات المتقدمة للمواطنين بالمناطق النائية بنفس جودة المراكز الكبرى.

أحمد السبكي: تكلفة عالمية وتغطية صحية ميسرة

أوضح الدكتور أحمد السبكي أن هذا النوع من التدخلات الطبية الدقيقة يُعد من أعلى الإجراءات تكلفة على مستوى العالم، حيث تتجاوز تكلفته خارج منظومة التأمين الصحي الشامل 3 ملايين جنيه، نظرًا لاعتماده على تقنيات متقدمة وخبرات عالية، بينما لم يتحمل المنتفع سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة.

وأكد أن النتائج الإكلينيكية للتدخل جاءت إيجابية للغاية، حيث تم تثبيت جهاز الـ Clip بنجاح، ما ساهم في تقليل درجة الارتجاع وتحسين كفاءة الصمام واستقرار الحالة بشكل فوري، مع تحسن واضح في المؤشرات الحيوية والأعراض، وهو ما يعكس فعالية هذه التقنية في تحسين جودة حياة المرضى.

رئيس "الرعاية الصحية": الاستثمار في تدريب وتأهيل الفرق الطبية بأحدث البروتوكولات العالمية

أضاف أن هذا النجاح تحقق بفضل التكامل بين الكفاءات الطبية المتخصصة والدعم المؤسسي المستمر لتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الفرق الطبية وفق أحدث البروتوكولات العالمية، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات طبية تضاهي كبرى المراكز الدولية.

وأُجري التدخل الطبي بقيادة الدكتور طارق رشيد، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمود حسيني عواد، رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة التداخلية، ونخبة من الأطباء المتخصصين، إلى جانب فريق التخدير والتمريض والأشعة، في نموذج متكامل يعكس كفاءة المنظومة الطبية داخل الهيئة وقدرتها على تحقيق إنجازات طبية متقدمة.