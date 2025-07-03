5 فوائد مذهلة لتناول العنب الأخضر.. تعرف عليها

العنب الأخضر من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن، ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

إنقاص الوزن

نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

خفض نسبة السكر في الدم

يمتلك العنب مؤشرًا جلايسيميًا معتدلًا، ما يعني أنه لا يرفع سكر الدم بسرعة، كما أن الألياف ومضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول الموجودة في العنب تحسن حساسية الأنسولين، ما يساعد الجسم على استخدام السكر بفعالية أكبر، وفقا لموقع "health".

تعزيز صحة القلب

يُسهم استهلاكه في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على مركب الريسفيراترول على خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تساعد على منع تصلب الشرايين، ومنع السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

الحفاظ على ترطيب الجسم

بفضل محتواه العالي من الماء، فهو وسيلة ممتازة للحفاظ على ترطيب الجسم، والتخلص من الفضلات، تنظيم درجة الحرارة.

يمنع السرطان

مركبات مثل الريسفيراترول والفلافونويد الموجودة في العنب تمتلك خصائص مضادة للسرطان، كما أنها تقاوم الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة.

اقرأ أيضا:

نوع أعشاب احذر الإكثار منه.. يضعف القدرة الجنسية ويقلل الحيوانات المنوية

يدمر جسمك وأعضائك.. حسام موافي يحذر من هذا الأمر



خطأ شائع أثناء تقطيع البطيخ يسبب التسمم الغذائي.. احذره

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس