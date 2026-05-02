

وكالات

قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، إن الولايات ‌المتحدة ‌لن ⁠تنسحب من مواجهتها ⁠مع ‌إيران ⁠مبكرا.

وأكد ترامب في كلمة، أن بلاده لن تنسحب من مواجهتها مع طهران مبكرا، ثم تعود ⁠المشكلة للظهور ⁠بعد 3 سنوات.

وشدد على أن المقترح الإيراني المُقدَّم غير كافٍ، مضيفا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أنه من الصعب اليوم تحديد من هو القائد في إيران نحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم، مؤكدا أن الجيش الإيراني تعرض لضربة ساحقة.

وأضاف ترامب: "لدينا أقوى الغواصات في العالم وأقوى جيش"، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، إن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع المقبل، إذا كانت الولايات المتحدة منفتحة على مقترحها الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفته بالمطلعة قولها، إن الجانبين لا يزالان متباعدين كثيرا بشأن القضايا الجوهرية المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يبقي المفاوضات محفوفة بالمخاطر.

ويُمثل المقترح الإيراني الجديد خطوة نحو الولايات المتحدة، إذ يعرض مناقشة شروط طهران لفتح مضيق هرمز، بالتزامن مع ضمانات أمريكية بوقف هجماتها ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، حسبما ذكرت المصادر لـ"وول ستريت جورنال".

كانت إيران قد طالبت سابقا الولايات المتحدة برفع الحصار كشرط مسبق للمفاوضات، والاتفاق على بنود إنهاء الحرب قبل مناقشة إدارة المضيق وبرنامجها النووي مستقبلا.

ويدعو المقترح الجديد إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأميركية، وفق المصادر.