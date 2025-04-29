120 جنيهًا للكيلو العنب.. والشعبة توضح أسباب ارتفاع أسعاره بالأسواق

كتبت - دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن العنب الذي يباع حاليًا بأسعار مرتفعة في بعض الأسواق، والذي وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 120 جنيهًا، ليس من الإنتاج المحلي، بل هو عنب مستورد.

وأوضح النجيب أن العنب المستورد يتأثر بسعر الدولار، مما ينعكس على سعره في السوق لذلك فإن الموجود حاليًا سعره مرتفع.

وأشار النجيب، إلى أن هذا النوع لا يتوفر لدى جميع التجار، بل يتركز وجوده في المناطق الراقية، والفنادق، ومحلات العصائر الكبرى، والمناطق السياحية.

وأكد النجيب، على أن العنب المصري لم يظهر بعد في الأسواق، ومن المتوقع بدء الإنتاج منه خلال شهر أو شهرين مع دخول فصل الصيف.

وأوضح النجيب، أنه خلال الفترة المقبلة ستبدأ الفواكه الصيفية في الظهور تدريجيًا مثل العنب والخوخ ما يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق.

وتابع: "مع توافر الإنتاج المحلي من العنب وباقي الفواكه الصيفية، ستنخفض الأسعار بشكل طبيعي وتصبح في متناول المستهلكين، نتيجة وفرة المعروض ".

وأكد على أن هذا ما حدث مع البطيخ الذي ارتفع سعر الواحدة إلى 250 جنيهًا في بداية ظهوره لأن الإنتاج كان محدود في الأسواق، ثم بدأت الأسعار في العودة لطبيعتها، كما ستنخفض أكثر في الفترة المقبلة عندما يتوافر معروض أكبر في الأسواق.

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