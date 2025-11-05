منها البنجر.. 6 خضروات تخفض ضغط الدم

كشفت دراسة جديدة أن عصير الشمندر (البنجر) الغني بالنترات الغذائية يخفض ضغط الدم لدى من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، عن طريق تثبيط البكتيريا الضارة المحتملة في الفم.

وبحسب صحيفة إندبندنت، قارن خبراء في جامعة إكستر استجابات الشباب وكبار السن لعصير الشمندر، ووجدوا أن الجسم يحول هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها وخفض ضغط الدم.

وشملت الدراسة 39 شخصا دون سن 30 عاما، و36 شخصا في الستينيات والسبعينيات من العمر، تناولوا عصير الشمندر لمدة أسبوعين، وبعد استراحة لمدة أسبوعين، تناول المشاركون خلالها غسولًا فموياً مُطهّراً يومياً، وأُعطيت المجموعات عصيراً مُزالًا منه النترات لمدة أسبوعين.

واستخدم الباحثون تسلسل الجينات لتحليل البكتيريا الموجودة في الفم بعد كل مرحلة من التجربة، وفي كلتا المجموعتين، تغير ما يُسمى بالميكروبيوم الفموي - وهو النظام البيئي المعقد للكائنات الدقيقة في الفم - بعد شرب العصير الغني بالنترات، على الرغم من اختلاف التأثيرات.

ولدى كبار السن، كان هناك انخفاض في البكتيريا الشائعة التي قد تسبب العدوى أحياناً، وزيادة في البكتيريا المفيدة للصحة، كما وجد الباحثون أن ضغط الدم لدى كبار السن انخفض بعد شرب العصير الغني بالنترات لمدة أسبوعين.

وقال الدكتور آندي جونز، من جامعة إكستر: "تُظهر هذه الدراسة أن الأطعمة الغنية بالنترات تُغير الميكروبيوم الفموي بطريقة قد تؤدي إلى تقليل الالتهاب، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم لدى كبار السن".

وإذا كنت لا تحب البنجر، فهناك عديد من البدائل الغنية بالنترات الغذائية مثل: السبانخ، والجرجير، والشُمّر، والكرفس، والملفوف (الكرنب)".

وقال الباحثون إن "تشجيع كبار السن على تناول المزيد من الخضراوات الغنية بالنترات قد يكون له فوائد صحية كبيرة على المدى الطويل".