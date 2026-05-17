أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فتح باب التقدم لـ جائزة زايد للاستدامة 2027، والتي تعد من أبرز الجوائز الدولية الداعمة للمشروعات والحلول المبتكرة في مجالات التنمية والاستدامة.

وتستهدف الجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية التي تقدم مبادرات مبتكرة وفعالة في عدد من القطاعات، من بينها قطاع التربية والتعليم، خاصة المدارس الثانوية، دعمًا للأفكار والمشروعات القادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمعات.

وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي للمؤسسات الفائزة، إضافة إلى 100 ألف دولار أمريكي للمؤسسات المدرجة ضمن القائمة النهائية للمرشحين.

وأوضحت المديرية أن آخر موعد للتقدم للجائزة هو 15 يونيو 2026، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط وآليات التقديم عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للاستدامة هنا