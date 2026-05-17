يُعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعا حول العالم، وتزداد فرص الشفاء منه بشكل كبير عند اكتشافه مبكرا، وفي كثير من الأحيان تظهر بعض العلامات التحذيرية خلال ساعات الليل، إلا أن البعض قد يتجاهلها أو يربطها بمشكلات صحية بسيطة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأعراض الليلية التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون، وفقا لما أشار إليه سعيد شلبي.

- آلام وتقلصات بالبطن أثناء الليل

وأضاف سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، قد يشعر المريض بتشنجات وآلام

متكررة في منطقة البطن تزداد حدتها ليلًا، نتيجة اضطرابات الجهاز الهضمي أو وجود انسداد جزئي في القولون.

- التعرق الليلي المفرط

وأكد، يُعتبر التعرق الغزير خلال النوم من العلامات التي قد ترتبط ببعض أنواع السرطان، خاصة إذا كان متكررا دون سبب واضح أو مصحوبًا بإرهاق مستمر.

الرغبة المتكررة في دخول الحمام

ولفت إلى أن قد يعاني المصاب من اضطرابات في حركة الأمعاء، مثل الإسهال أو الشعور المستمر بالحاجة إلى التبرز، وهو ما قد يوقظه عدة مرات أثناء الليل.

- الانتفاخ والغازات

الانتفاخ المستمر والشعور بعدم الراحة في البطن خلال الليل قد يكون مؤشرا على وجود مشكلة في القولون، خاصة إذا استمر لفترات طويلة.

- الإرهاق وفقدان الوزن

وتابع، الشعور بالتعب الشديد عند الاستيقاظ أو فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع حمية غذائية، من العلامات التي تستدعي الانتباه والفحص الطبي.

ونصح شلبي بعدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت لأكثر من عدة أسابيع أو كانت مصحوبة بوجود دم في البراز أو فقدان الشهية، لأن التشخيص المبكر يساعد بشكل كبير في تحسين فرص العلاج.

