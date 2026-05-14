أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، عن قطع المياه عن قرية معصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار، اليوم الخميس، لمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه ستشهده القرية بدءً من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

يأتي انقطاع المياه نظرا لإجراء صيانة وتطهير مرافق الخزان الأرضي بالمحطة، ضمن خطة الشركة لصيانة المحطات بشكل دوري.

وناشدت الشركة جموع المواطنين والمخابز والمستشفيات وناقة المؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات لنقل وتوزيع المياه للمناطق المتأثرة.