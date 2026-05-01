ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 1-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4645 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5970 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6965 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7960 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247556 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 4607 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.