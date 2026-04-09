في ظل انتشار الاتجاهات الغذائية الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت مؤخرا فكرة مبتكرة لمحبي القهوة والصحة في آن واحد، وهي إضافة الزبادي اليوناني إلى فنجان القهوة، وهو أمر غريب، لكنه يكتسب شعبية كبيرة بين المهتمين بالحصول على مشروبات غنية بالبروتين والطاقة دون اللجوء إلى مكملات.

ما هو مشروب قهوة الزبادي؟



تقوم الفكرة على مزج نصف كوب تقريبا من الزبادي اليوناني مع قهوتك المفضلة، وغالبا ما تكون باردة، للحصول على مشروب كريمي غني بالبروتين، يمكن تعزيز النكهة بإضافة مكونات مثل جوز الهند، القرفة، أو حتى رشة من الملح، ليحصل المشروب على ملمس شبيه باللاتيه الكريمي التقليدي مع قيمة غذائية أعلى، بحسب موقع Very well health.

فوائد مشروب قهوة الزبادي



الكافيين للطاقة: القهوة تمد الجسم بالكافيين الذي يعزز اليقظة ويقلل الشعور بالتعب على المدى القصير.

البروتين لإحساس الشبع: البروتين يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول مقارنة بالقهوة وحدها، وهو مفيد لمن يرغب في التحكم في الجوع بين الوجبات.

الإلكتروليتات عند الرغبة: يمكن إضافة ماء جوز الهند أو رشة ملح للحصول على كمية قليلة من البوتاسيوم والصوديوم، خاصة لمن يمارسون الرياضة أو يفقدون سوائل الجسم بشكل كبير.

نصائح مهمة قبل تناول مشروب قهوة الزبادي



قد لا يكون المشروب مناسبا لعشاق القهوة المحلاة، لأن مذاق الزبادي اليوناني طبيعي ولاذع.

لا يحتاج معظم الأشخاص إلى إضافة الإلكتروليتات، إذ يحصلون عليها من نظامهم الغذائي المعتاد.

إذا كنت تتبع إفطارا متوازنا، فقد لا تحتاج هذه الإضافة، لكنها خيار ممتع لمن يبحث عن تجربة مختلفة تجمع بين القهوة والبروتين.

