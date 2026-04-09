رائحته منعشة ليس مجرد رفاهية، بل أمر ضروري للصحة العامة ولتحسين المزاج، حيث يساعد المطبخ المرتب والمنعش على تخفيف التوتر وتحفيز إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين والأوكسيتوسين.

وبحسب موقع AOL، يمكن الاستفادة من مكونات بسيطة مثل قشور الليمون الطازجة والقليل من الفلفل الأسود كبديل طبيعي لمعطرات الجو الجاهزة، لتوفير رائحة منعشة وتعقيم المكان في الوقت ذاته.

كيفية تحضير معطر طبيعي للمطبخ



بدلا من رمي قشور الليمون بعد العصير، ضعها في قدر مع بعض حبات الفلفل الأسود أو مسحوقه، ثم اغليها لمدة 5 دقائق لإطلاق الروائح الزكية، بعد ذلك، يمكن تخفيف الحرارة وترك المزيج على نار هادئة حتى ساعتين، ثم تصفيته وحفظه في زجاجة لاستخدامه كرذاذ معطر بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

ما فوائد الزيوت الطيارة؟



تحتوي قشور الليمون على زيوت طيارة، أبرزها الليمونين، المعروف بقدرته على طرد الحشرات، بينما يحتوي الفلفل الأسود على مركب البيبيرين المضاد للميكروبات، ما يجعله فعالا في التخلص من الروائح غير المرغوب فيها.

كيفية تعزيز رائحة المطبخ



للحصول على رائحة أكثر جاذبية، يمكن إضافة أعشاب مثل الريحان، النعناع، الزعتر، أو إكليل الجبل، أو حتى القليل من خلاصة الفانيليا، كما يمكن تجربة أنواع أخرى من الحمضيات مثل الليمون الأخضر، البرتقال، أو قشور اليوسفي مع بعض القرنفل لنشر رائحة منعشة لا تنسى في المطبخ.

