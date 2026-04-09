بالصور- محافظ أسوان يرسم البسمة على وجوه 200 طفل في يوم اليتيم

كتب : إيهاب عمران

10:18 م 09/04/2026
    محافظ أسوان يجلس وسط الأطفال الأيتام
    احتفال محافظة أسوان بيوم اليتيم
    احتفال محافظة أسوان بيوم اليتيم 1
    محافظ أسوان يتحدث فى احتفال يوم اليتيم

حرص المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على حضور فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته مؤسسة مصر الخير بقاعة سينما الصداقة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، والدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي للمؤسسة بأسوان، وسط مشاركة 200 طفل وطفلة.

رعاية الأيتام مسؤولية إنسانية

وأكد المحافظ أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس أسمى معاني الرحمة والتكافل بين أبناء المجتمع، مشددًا على أن رعاية الأطفال الأيتام ليست مجرد واجب اجتماعي، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية عظيمة، كما حث عليها ديننا الحنيف.

اهتمام الدولة بالأيتام

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى الاهتمام المستمر الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأيتام من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التي توفر لهم حياة كريمة وتأهيلًا ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

دعم شامل للأطفال

وأكد المحافظ أن محافظة أسوان حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال الأيتام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، لضمان مستقبل أفضل لهم.

كما وجه المحافظ بدعوة جميع مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال للمشاركة في دعم الأيتام طوال العام، ليس فقط في يوم اليتيم.

فقرات الاحتفال والفعاليات الترفيهية

شهد الاحتفال تقديم برنامج متنوع من الفقرات الفنية والترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا المقدمة من إحدى شركات الاستثمار العقاري، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال المشاركين.

محافظ أسوان يوم اليتيم جمعية مصر الخير الأطفال الأيتام المهندس عمرو لاشين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
شئون عربية و دولية

ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
أخبار المحافظات

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
رياضة عربية وعالمية

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
زووم

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
"سي بي إس": ترامب يوافق على شمول لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

"سي بي إس": ترامب يوافق على شمول لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات