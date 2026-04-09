حرص المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على حضور فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته مؤسسة مصر الخير بقاعة سينما الصداقة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، والدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي للمؤسسة بأسوان، وسط مشاركة 200 طفل وطفلة.

رعاية الأيتام مسؤولية إنسانية

وأكد المحافظ أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس أسمى معاني الرحمة والتكافل بين أبناء المجتمع، مشددًا على أن رعاية الأطفال الأيتام ليست مجرد واجب اجتماعي، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية عظيمة، كما حث عليها ديننا الحنيف.

اهتمام الدولة بالأيتام

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى الاهتمام المستمر الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأيتام من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التي توفر لهم حياة كريمة وتأهيلًا ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

دعم شامل للأطفال

وأكد المحافظ أن محافظة أسوان حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال الأيتام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، لضمان مستقبل أفضل لهم.

كما وجه المحافظ بدعوة جميع مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال للمشاركة في دعم الأيتام طوال العام، ليس فقط في يوم اليتيم.

فقرات الاحتفال والفعاليات الترفيهية

شهد الاحتفال تقديم برنامج متنوع من الفقرات الفنية والترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا المقدمة من إحدى شركات الاستثمار العقاري، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال المشاركين.