العمل: صرف 1.77 مليون جنيه لدعم 366 من العمالة غير المنتظمة

كتب : أحمد العش

10:19 م 09/04/2026

حسن رداد وزارة العمل

أكدت وزارة العمل، استمرار جهودها في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال اعتماد صرف مبالغ مالية جديدة لصالح عدد من المستفيدين في مختلف المحافظات.

1.7 مليون جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة خلال شهر

اعتمد حسن رداد صرف إجمالي 1.775 مليون جنيه من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، استفاد منها 366 عاملًا غير منتظم في 26 محافظة، وذلك خلال شهر واحد، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تخصيص 1.652 مليون جنيه كمنح اجتماعية لـ262 عاملًا في 22 محافظة، وفقًا للضوابط المنظمة لعمليات الصرف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشملت المخصصات صرف 123 ألفًا و460 جنيهًا و24 قرشًا للرعاية الصحية والاجتماعية "مستشفيات وصيدليات" لصالح 104 عمال في 4 محافظات.

وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز أوجه الرعاية الصحية والاقتصادية لهذه الفئة.

