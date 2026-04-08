يؤكد خبراء القلب والأطباء أن اعتماد روتين صباحي بسيط يمكن أن يحدث فارقا ملحوظا في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، وهو أمر غالبا ما يتم تجاهله، وفقا لموقع Daily Mail.

وأوضحت دراسة حديثة، أن ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما تزداد قوة دفع الدم على جدران الشرايين عن المستوى الطبيعي "120/80 ملم زئبق"، ويعزى ذلك إلى عوامل عدة مثل سوء التغذية، قلة النشاط البدني، التوتر، إضافة إلى العوامل الوراثية، ولكن تبني عادات صباحية صحية يساهم في التحكم بمستويات الضغط بشكل فعال.

خمس عادات صباحية يوصى بها

لماذا يجب تجنب استخدام الشاشات فور الاستيقاظ؟

الاطلاع على الهاتف أو متابعة الأخبار مباشرة بعد النهوض ينشط هرمونات التوتر، ما يسرع ضربات القلب ويرفع ضغط الدم.

كيف تساعد تمارين التنفس على تهدئة ضغط الدم؟



الزفير العميق والتنفس البطيء يساعدان على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الاسترخاء، ما ينعكس إيجابا على خفض الضغط.

ما فائدة شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ؟



تعويض الجفاف بعد النوم يحسن تدفق الدم ويخفف العبء على القلب في بداية اليوم.

أي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تخفض ضغط الدم؟



البوتاسيوم يوازن مستويات الصوديوم ويرخي الأوعية الدموية، ما يساهم في خفض ضغط الدم، وتشمل المصادر: الموز، الأفوكادو، والخضروات الورقية.

كيف يؤثر التعرض لأشعة الشمس صباحًا على صحة القلب؟



ضوء الشمس يحفز إنتاج مواد توسع الأوعية الدموية ويدعم تنظيم الساعة البيولوجية، ما يقلل من ارتفاع ضغط الدم الطبيعي في الصباح.

تؤكد هذه التوصيات أن تعديلات بسيطة في الروتين الصباحي يمكن أن تكون خطوة فعالة ضمن نمط حياة صحي شامل للتحكم بضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

