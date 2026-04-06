تنتهي من وجبتك وتشعر بالشبع، لكن فجأة تظهر رغبة في تناول شيء حلو، هذا الشعور شائع، لكنه ليس مجرد عادة كما يعتقد البعض، بل قد يكون إشارة من جسمك.

علاقة الحلويات بتقلبات السكر في الدم

عند تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات مثل الأرز أو الخبز، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، بعدها يفرز الجسم هرمون الأنسولين لخفض هذا الارتفاع، إذا كانت الوجبة قليلة البروتين والألياف، ينخفض السكر بسرعة أيضًا، ما يجعلك تشعر بحاجة مفاجئة لطاقة سريعة، وغالبًا ما تكون الحلويات، بحسب تايمز أوف إنديا.

هل نقص البروتين سبب في تناول الحلويات؟

البروتين يساعد على الشعور بالشبع ويبطئ الهضم، ما يحافظ على استقرار السكر في الدم، عندما لا يحتوي الطعام على كمية كافية منه، لا يشعر الجسم بالاكتفاء، فيبدأ الدماغ بطلب السكر.

كيفية تأثير بكتيريا الأمعاء على تناول الحلويات

النظام الغذائي الغني بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة قد يعزز نمو بكتيريا تحب السكر، وهذا قد يزيد من رغبتك في تناوله بشكل متكرر.

هل العادات النفسية تؤثر على تناول الحلويات؟

في بعض الأحيان، تكون الرغبة في الحلويات مجرد عادة مكتسبة، حيث يربط الدماغ بين انتهاء الوجبة والحصول على مكافأة حلوة.

كيف تقلل الرغبة في تناول الحلويات؟

احرص على تناول البروتين مع كل وجبة (مثل البيض أو العدس أو الجبن)

أضف أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات

اشرب كمية كافية من الماء

حاول كسر عادة تناول الحلو بعد كل وجبة تدريجيا.

