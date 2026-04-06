في ظل استمرار تحورات فيروس كوفيد-19 وظهور سلالات جديدة بين الحين والآخر، تتزايد التساؤلات حول طبيعة هذه المتغيرات ومدى خطورتها على الصحة العامة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن ظهور نوع من متحورات كوفيد منتشر في أمريكا يُسمى "BA.3.2" أو "سيكادا".

ما طبيعة متحور "سيكادا"؟

أوضح خلال تقديم برنامجه "حتي يتبين" المُذاع على قناة "الشمس" أن هذا المتحور يتميز بكونه معد بطريقة كبيرة جدا وسريع الانتشار، لكنه في الوقت ذاته أقل شراسة من النسخ الأصلية لـ"كوفيد" التي ظهرت في بداية الجائحة.

هل تشير كل أعراض البرد إلى الإصابة بالمتحور الجديد؟

أوضح "شعبان" أن التقلبات الجوية الحالية تتسبب في انتشار نزلات البرد، مؤكدا أن ظهور أعراض مثل الرشح، والعطس، وآلام الجسم، وارتفاع الحرارة، والتهاب الحلق لا يعني بالضرورة الإصابة بالمتحور الجديد، إذ إن عددا كبيرا من هذه الحالات يندرج ضمن نزلات البرد الموسمية المعتادة.

كيف يمكن الوقاية من المتحور الجديد؟

الالتزام بالراحة التامة في المنزل عند الشعور بالتعب.

الحرص على ارتداء الكمامة عند الخروج.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، خاصة مع انتشار الفيروسات التنفسية في هذا الموسم.

الاهتمام بالتغذية السليمة والنوم الكافي لتعزيز جهاز المناعة لمواجهة أي تنشيط للفيروسات.

