تعتبر السلطة خيارا صحيا، لكنها تفقد جزءا كبيرا من قيمتها الغذائية بسرعة بسبب بعض الإضافات الشائعة.

فبعض المكونات التي تبدو بسيطة تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والدهون، مما يقلل من الفائدة الصحية للوجبة.

هل الصلصات الكريمية تفسد فوائد السلطة؟

تحتوي الصلصات الكريمية مثل "الرانش" و"السيزر" على نحو 130 سعرة حرارية و13 جرام من الدهون في ملعقتين فقط، ما قد يرفع القيمة الحرارية للسلطة بشكل كبير، وغالبا ما يتم تعويض الدهون بإضافة كميات أكبر من السكر والصوديوم، وفقا لـ "Very Well Health".

هل الأطعمة المقلية تؤثر على صحة القلب؟

ترتبط الأطعمة المقلية، مثل قطع الدجاج المقلية أو رقائق التورتيلا، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذا فإن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من هذه الأطعمة تزداد لديهم احتمالات المشاكل القلبية بنسبة تصل إلى 28%.

ما المكونات الأخرى التي قد تقلل من فائدة السلطة؟

تشمل المكونات التي قد تقلل من الفائدة الصحية للسلطة اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد، إذ ترتبط بارتفاع الكوليسترول وزيادة خطر بعض أنواع السرطان.

كما أن الإفراط في الجبن يرفع محتوى السعرات الحرارية والدهون المشبعة، رغم احتوائه على الكالسيوم المفيد للعظام.

هل الخبز المحمص والإضافات السكرية مفيدة للسلطة؟

يحتوي الخبز المحمص على نحو 186 سعرة حرارية ونسبة عالية من الصوديوم في كوب واحد، مع قيمة غذائية محدودة. كما أن الإضافات السكرية مثل الفواكه المجففة أو المكسرات المحلاة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم وزيادة الالتهابات في الجسم.

هل يمكن للخضروات النشوية أن تؤثر على السعرات في السلطة؟

يؤدي الإكثار من الخضروات النشوية مثل الذرة والبازلاء إلى زيادة كمية الكربوهيدرات والسعرات الحرارية في السلطة، خاصة عند استهلاكها بكميات كبيرة، مما يقلل من فائدتها الصحية إذا لم تراعي الحصص المناسبة.

هل يعني ذلك تجنبها تماما؟

يمكن استبدال هذه الإضافات بخيارات صحية مثل زيت الزيتون والمكسرات غير المملحة والدجاج المشوي أو الفواكه الطازجة، ما يسهم في الحفاظ على القيمة الغذائية دون التضحية بالطعم.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق سلطة كل يوم؟

طبق ملئ بالعناصر الغذائية .. احرص على تواجده في مائدة رمضان

كنز على سفرتك.. طبق يسيطر على ضغط الدم ويحارب الكوليسترول ويمنع العطش





