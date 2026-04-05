أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال مارس بنحو 85 مليون دولار إلى 52.83 مليار دولار مسجلا مستوى قياسي جديد رغم التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

قفزة باحتياطات النقد في عامين

خلال عامين قفز احتياطي النقد الأجنبي بنحو 18 مليار دولار بعد إبرام مصر صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

ويتكون احتياطي مصر من الذهب والأموال السائلة ووحدات السحب الخاصة SDR لدى صندوق النقد الدولي.

خروج أموال ساخنة

تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في هبوط سعر الجنيه بنحو 14% خلال شهر ونصف ليهبط إلى أدنى مستوى له قرب الـ 55 جنيها بسبب خروج المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية.

