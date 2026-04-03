أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف شركة أوراكل الأمريكية في الإمارات، لكن حكومة دبي نفت استهداف مركز البيانات التابع للشركة في الإمارات.

وقال المكتب الإعلامي لدبي في تعليق على الخبر: "تنويه: الخبر المتداول مفبرك وغير صحيح".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، الخميس، استهداف مواقع في دول الخليج، من بينها مركز بيانات لشركة "أوراكل" في دبي.

وقال الحرس الثوري في بيان له الجمعة: "تم استهداف شركة أوراكل الأمريكية وذلك ردًا على ما وصفته بـ"الاعتداء الأمريكي والإسرائيلي" الذي استهدف منزل وزير الخارجية السابق كمال خرازي وأدى إلى مقتل زوجته".

وتابع الحرس الثوري الإيراني: "كما حذرنا سابقًا، سنستهدف شركات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي التابعة لأمريكا في المنطقة".

تدمير البنية التحتية

وأضاف الحرس الثوري في بيانه: "بعد تدمير البنية التحتية للحوسبة السحابية لشركة أمازون الأمريكية ردًا على اغتيال القائد فتحعلي زاده، تم اليوم استهداف البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة التابعة لشركة أوراكل الأمريكية في الإمارات، وذلك ردًا على محاولة اغتيال الدكتور خرازي".

وأكد الحرس الثوري في بيانه: "وفي حال تكرار هذه الجرائم أو وقوع عمليات اغتيال جديدة، فإن الشركة التالية ستكون هدفًا لرد حاسم".

محاولة اغتيال كمال خرازي

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بإصابة الدكتور كمال خرازي، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني، جراء هجوم وصفته بـ "الأمريكي الصهيوني" استهدف العاصمة طهران.

وقالت الوكالة في تقريرها: "خلال قصف العدو الأمريكي الصهيوني للمنازل السكنية في طهران اليوم، أُصيب الدكتور كمال خرازي"، دون أن تورد تفاصيل محددة حول خطورة إصابته.