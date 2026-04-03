الاستخبارات الأمريكية: إيران لا تزال تمتلك قدرات صاروخية كبيرة

كتب : مصراوي

01:55 ص 03/04/2026

صاروخ إيراني وقت إطلاقه

وكالات

أخبرت ثلاثة مصادر مطلعة شبكة سي إن إن الأمريكية، أن نحو نصف منصات الإطلاق الصاروخية الإيرانية لا تزال سليمة.

كما تبقى آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية ذات الاستخدام الواحد ضمن ترسانة إيران، على الرغم من الضربات اليومية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف عسكرية خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وقال أحد المصادر للشبكة الأمريكية عن إيران: "هم لا يزالون في وضع يمكنهم من إحداث فوضى مطلقة في المنطقة بأسرها".

وقد يشمل التقييم الاستخباراتي الأمريكي منصات إطلاق حالياً غير قابلة للوصول، مثل تلك المدفونة تحت الأرض جراء الضربات ولكن لم تُدمّر.

صواريخ كروز الدفاعية

وأظهرت الاستخبارات أيضًا أن آلاف الطائرات المسيّرة الإيرانية لا تزال موجودة - أي نحو 50% من قدرات البلاد في الطائرات المسيّرة - حسبما أشار اثنان من المصادر لشبكة سي إن إن.

كما أظهرت المعلومات أن نسبة كبيرة من صواريخ كروز الدفاعية الساحلية الإيرانية لا تزال سليمة، وهو ما يتماشى مع تركيز الولايات المتحدة على عدم استهداف الأصول العسكرية الساحلية رغم أنها كانت تضرب السفن.

وتُعتبر هذه الصواريخ قدرة أساسية تمكن إيران من تهديد حركة الشحن في مضيق هرمز.

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

