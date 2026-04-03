الاستخبارات الأمريكية: إيران لا تزال تمتلك قدرات صاروخية كبيرة

وكالات

أخبرت ثلاثة مصادر مطلعة شبكة سي إن إن الأمريكية، أن نحو نصف منصات الإطلاق الصاروخية الإيرانية لا تزال سليمة.

كما تبقى آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية ذات الاستخدام الواحد ضمن ترسانة إيران، على الرغم من الضربات اليومية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف عسكرية خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وقال أحد المصادر للشبكة الأمريكية عن إيران: "هم لا يزالون في وضع يمكنهم من إحداث فوضى مطلقة في المنطقة بأسرها".

وقد يشمل التقييم الاستخباراتي الأمريكي منصات إطلاق حالياً غير قابلة للوصول، مثل تلك المدفونة تحت الأرض جراء الضربات ولكن لم تُدمّر.

صواريخ كروز الدفاعية

وأظهرت الاستخبارات أيضًا أن آلاف الطائرات المسيّرة الإيرانية لا تزال موجودة - أي نحو 50% من قدرات البلاد في الطائرات المسيّرة - حسبما أشار اثنان من المصادر لشبكة سي إن إن.

كما أظهرت المعلومات أن نسبة كبيرة من صواريخ كروز الدفاعية الساحلية الإيرانية لا تزال سليمة، وهو ما يتماشى مع تركيز الولايات المتحدة على عدم استهداف الأصول العسكرية الساحلية رغم أنها كانت تضرب السفن.

وتُعتبر هذه الصواريخ قدرة أساسية تمكن إيران من تهديد حركة الشحن في مضيق هرمز.