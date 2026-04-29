ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث استهله بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقدير الدولة لجهودهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ماضية في خططها لتوطين مختلف الصناعات وزيادة الاستثمارات، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الصادرات الوطنية، مشيدًا بما تحقق من افتتاح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 182.5 مليون دولار، وفرت أكثر من 1300 فرصة عمل.

وتناول الاجتماع أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى مشاركة الرئيس في الاجتماع التشاوري بنيقوسيا، والتي عكست مكانة مصر الإقليمية والدولية، إلى جانب توقيع اتفاق ترفيع العلاقات مع قبرص إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن لقاءات دولية مهمة لتعزيز التعاون مع روسيا ودعم الاستقرار الإقليمي.

كما استعرض مدبولي جولة الرئيس لتفقد مشروع محطة الأهرامات ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي المستدام، ويخدم نحو مليوني راكب يوميًا.

وأكد رئيس الوزراء، على صعيد التعامل مع الأزمة الإقليمية، استمرار انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى قرارات تضمنت تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع، وعودة المواعيد الطبيعية لغلق المحال، إلى جانب دراسة إطلاق مبادرة وطنية لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل.

وأكد على مواصلة الحكومة جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استقرار الأسواق، مع استمرار اتخاذ القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني.