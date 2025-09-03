عصير الجزر مشروب طبيعي بـ5 فوائد صحية لا غنى عنها

عصير الجزرمن المشروبات الصحية، يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المغذية، مثل بيتا كاروتين وفيتامينات (A، C، K) والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

هذه المكونات تجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز صحتك اليومية بطرق متعددة.

في الصفحات التالية نعرض فيما يلي 5 فوائد بارزة لعصير الجزر، وفق ما جاء في "هيلث".

يعزز صحة العيون

عصير الجزر نسبة عالية من فيتامين A (الذي ينشأ من بيتا‑كاروتين)، إضافة إلى مضادات أكسدة مثل اللوتين والزيكسانثين التي تحمي العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد البصري، وتقلل خطر تطوّر أمراض مثل الضمور البقعي.

يقوي المناعة

يحتوي العصير على فيتامينات A وC وB6 التي تدعم جهاز المناعة وتساعد خلايا الجسم الدفاعية على مقاومة الأمراض.

كما تعمل مضادات الأكسدة على حماية خلايا المناعة من التلف المؤكسد.

يحسن صحة البشرة

إضافة إلى فيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين، يحتوي عصير الجزر على بيتا‑كاروتين الذي يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من حروق الشمس والتجاعيد.

يدعم صحة القلب

عصير الجزر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر تصلب الشرايين.

كما أن مضادات الأكسدة في العصير تساعد في خفض الكوليسترول الضار بحماية الأوعية الدموية.

يساعد في التحكم بوزن الجسم وتنظيم السكر

بفضل محتواه المنخفض من السعرات وبعض الألياف، يساهم عصير الجزر في الشعور بالشبع دون إضافة سعرات عالية.

كما أن مؤشره الجلايسيمي المنخفض نسبيًا يجعله خيارًا معقولًا لمن يراقب مستويات السكر في الدم، شريطة الاعتدال في الاستهلاك.