زيادة تخطت 100% .. ما أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفي؟

كتبت- أمنية عاصم:

أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة خلال الفترة الراهنة بنسبة تخطت 100% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع في تصريحات مع "مصراوي" الارتفاعات السعرية للفاكهة الصيفية إلى أنها لا تزال في مرحلة البشاير؛ مؤكدًا أن جميع أنواع الفاكهة الصيفية ستحقق تراجعات سعرية خلال أيام مع زيادة المعروض.

على سبيل المثال سعر الخوخ سيشهد انخفاضات سعرية خلال الأسبوع القادم؛ نظرًا لزيادة معروض منه في الأسواق، مضيفًا أن أسعار حاليًا تتراوح بين 40 جنيه لـ 50 جنيهًا للكيلو على حسب المنطقة فيما حققت أسعار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بين 15 و 20 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن أسعار البطيخ شهدت تراجعات بالفعل خلال الآونة الماضية ليهبط السعر من 250 جنيه للبطيخ إلى 70 جنيهًا للبطيخة الواحدة.

ولفت إلى أن أسعار العنب ستشهد هى الآخر تراجعات سعرية مع بداية شهر يوليو لأنه يعد بداية الموسم بشكل رسمي، موضحًا أن العنب الذي يباع بالأسواق حاليًا بأسعار تتراوح من 120 جنيه لـ 150 جنيه يعد بشائر فائض التصدير.

وأوضح النجيب أن الجوافة الحالية المتواجدة في الأسواق تعد نهاية الموسم الشتوي؛ لذلك من المتوقع أن تنخفض أسعارها مقارنة بالسعر الحالي مع بداية شهر يوليو - بداية المحصول الصيفي للجوافة - مدعومة بزيادة المعروض.

وأضاف أن أسعار الجوافة تسجل حاليًا في الأسواق بين 30 و 40 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 15 و 25 جنيهًا عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال حميدو رشدي، عضو مجلس أمناء بالجهاز الإداري لسوق العبور، أن أسعار الجملة للفاكهة في سوق العبور للجملة حاليًا تسجل سعر البطيخ للواحدة من 30 جنيهًا لـ 80 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار الكانتلوب 12 و 14 جنيهًا للكيلو.

وتابع أن أسعار العنب تتراوح بين 50 و 70 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر الخوخ من 15 و35 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الموز تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

وأوضح رشدي، أن معدل الزيادة السعرية للكيلو منذ خروجه من السوق وصولًا لتجار التجزئة تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى.

وأكد أن ترك الزيادات السعرية تحدد طبقًا لرؤية كل تاجر تعد معضلة خلال الوقت الراهن خاصة بعدما شهدنا في الآونة الماضية ارتفاعات سعرية كبيرة لبعض الأصناف مثل البطيخ والعنب.

وأوضح أن تلك الزيادات السعرية التى تختلف من تاجر لآخر تجعل المستهلك لا يعلم أى من تلك الأسعار التي تذاع بالأسواق هى السعر الحقيقي المتماشي مع تكاليف الزراعة والنقل والتوزيع.

وأشار إلى أنه يوجد بعض أنواع الفاكهة تعد أسعارها معلومة ومحدد نتيجة لأنها تدخل في العديد من الصناعات سواء الغذائية أو التجميلية مثل البرتقال بما يجعل زيادة الطلب عليه يحدد سعر ثابت بخلاف العنب والخوخ – على سبيل المثال- الذي يعد من ضمن أصناف الفاكهة الغير معلوم سعرها وتتأرجح على حسب الطلب.

وأضاف النجيب أن تلك الزيادات السعرية تزيد الأعباء المالية للمستهلك؛ بما يساهم في ضعف القوى الشرائية في الأسواق.

وأوضح أن المنتج الزراعية يمر بالعديد من المراحل قبل وصوله للمستهلك تتمثل في الأفراد التى تجمع المنتج من الأراضي الزراعية ثم مرحلة التعبئة ثم نقله لأسواق الجملة - مثل سوق العبور - ثم نقله من السوق ( من خلال الشيال ) في عربيات النقل لتوزيعة على تجار التجزئة، موضحًا أن كل مرحلة تساهم في زيادة سعر المنتج.

اقرأ أيضًا:

الكيلو يصل إلى 120 جنيها.. ما السبب وراء ارتفاع أسعار العنب في الأسواق؟

فترة سماح تتخطى 10 سنوات.. رئيس الخطة: قرض مصر "للاستدامة" يسدد على 20 سنة بسعر فائدة 2.5%

القصة كاملة لـ"البنزين المغشوش".. تكذيب رسمي وخبراء يحسمون ويحذرون