صديقة للقلب.. فاكهة صيفية تطهر الشرايين وتضبط السكري

كتبت- نرمين ضيف الله

الخوخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة، ويتميز بفوائد صحية متعددة تجعل منه خيارًا مثاليًا لتعزيز الصحة العامة.

وفي التقرير التالي يستعرض مصراوي أبرز فوائده على صحة الجسم وفق ما جاء في موقعي "هيلث لاين"، "ويب ميد" الطبي.

تعزيز صحة القلب

يعد الخوخ مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

وتناول الخوخ يُساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ضبط مستويات السكر في الدم

يتميز الخوخ بمؤشره الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه يُطلق السكر في الدم ببطء، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر.

كما يحتوي على الألياف التي تُساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري.

دعم الجهاز الهضمي

يعتبر الخوخ مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، التي تُساعد في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

كما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تحسين صحة الجلد والعينين

يحتوي الخوخ على فيتامينات A وC، التي تُعتبر ضرورية لصحة الجلد والعينين وتُساهم هذه الفيتامينات في تعزيز مرونة الجلد وحمايته من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى دعم صحة العينين والوقاية من الأمراض المرتبطة بهما.

مكافحة الالتهابات والأمراض المزمنة

يتميز الخوخ بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تُساعد في مكافحة الالتهابات وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

وتساهم هذه الخصائص في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

دعم جهاز المناعة

يعتبر الخوخ مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن التي تُساهم في تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

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