كشف باحثون أن عادة شائعة لدى كبار السن، وهي النوم أثناء النهار، قد لا تكون مجرد سلوك طبيعي، بل يمكن أن تشير إلى وجود مشكلات صحية كامنة ترتبط بزيادة خطر الوفاة.

تحذير من النعاس المتكرر

وأوضحت دراسة حديثة أن النعاس المتكرر خلال النهار، خاصة القيلولات الطويلة أو التي تحدث في ساعات الصباح، قد يكون علامة على اضطرابات غير ظاهرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو التدهور العصبي، أو اضطرابات النوم.

واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 1300 شخص من كبار السن لمدة تصل إلى 19 عامًا ضمن مشروع بحثي بدأ عام 1997 في الولايات المتحدة، حيث استخدم المشاركون أجهزة لرصد الحركة والنوم، ما ساعد الباحثين على تحليل أنماط القيلولة بدقة من حيث التوقيت والمدة والتكرار.

علاقة أنماط القيلولة ومعدلات الوفاة

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة JAMA Network Open، وجود ارتباط بين أنماط القيلولة ومعدلات الوفاة، حيث ارتبطت القيلولة الأطول بزيادة خطر الوفاة بنحو 13% لكل ساعة إضافية يوميًا، كما ارتبط تكرار القيلولة بزيادة الخطر بنسبة 7% لكل قيلولة إضافية، كذلك تبين أن القيلولة الصباحية قد تحمل خطرًا أعلى مقارنة بأوقات أخرى.

في المقابل، لم تجد الدراسة ارتباطا واضحا بين القيلولة غير المنتظمة وزيادة خطر الوفاة.

وأوضحت الباحثة الرئيسية، الدكتورة تشينلو جاو، أن هذه النتائج لا تعني أن القيلولة تسبب الوفاة بشكل مباشر، لكنها قد تعكس وجود مشكلات صحية أو اضطرابات في الساعة البيولوجية لدى كبار السن.

وأضافت أن مراقبة أنماط النوم النهاري قد تساعد في الكشف المبكر عن التغيرات الصحية والتدخل في الوقت المناسب.

وأشار الباحثون إلى أن نسبة كبيرة من كبار السن تتراوح بين 20% و60% يمارسون القيلولة خلال النهار، وقد تكون مفيدة في بعض الحالات، لكن الإفراط فيها يستوجب الانتباه والمتابعة الطبية.