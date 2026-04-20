إعلان

كيف تحمي بعض الثمار من الالتهابات المزمنة؟ .. دراسة تجيب

كتب : آلاء نبيل أحمد

11:00 ص 20/04/2026

التوت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت دراسة أجراها باحثون إيرانيون أن ثمار التوت المنتشرة عالميًا تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة داخل الجسم، ما يجعلها من الأطعمة ذات الفوائد الصحية الواعدة.


ما هو الالتهاب المزمن ولماذا يعد خطيرًا؟


يوضح الباحثون أن الالتهاب هو استجابة طبيعية من الجهاز المناعي تجاه العدوى أو الإصابات، لكنه عندما يصبح مزمنًا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب، والسرطان، والتهاب المفاصل، واضطرابات التنكس العصبي.


ما الذي يجعل التوت مفيدًا للصحة؟


تشير الدراسة إلى أن التوت غني بمركبات نشطة بيولوجيًا مثل البوليفينولات، بما في ذلك الأنثوسيانين والفلافونويدات وحمض الإيلاجيك، والتي تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب.


كيف تؤثر هذه المركبات على الالتهاب في الجسم؟


تعمل هذه المركبات على التأثير في مسارات الإشارات المرتبطة بالالتهاب، مما يساعد على تقليل إنتاج الجزيئات المسببة له، وبالتالي الحد من العمليات المرتبطة بالأمراض المزمنة.


هل التوت يوفر فوائد وقائية أخرى؟


تشير النتائج إلى أن لهذه المركبات فوائد محتملة لصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ، بالإضافة إلى دورها في تحسين عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم.


ما دور التوت في صحة الجهاز الهضمي؟


يُعد توت العلّيق مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ودعم صحة الأمعاء، مما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.


هل يساعد توت على خفض ضغط الدم؟


تشير بعض الدراسات إلى أن هذه الثمار قد تساهم في خفض ضغط الدم، من خلال تعزيز نشاط أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية ودعم صحة الأعصاب.

التوت الالتهابات الجهاز الهضمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

رياضة محلية

علاقات

أخبار المحافظات

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

