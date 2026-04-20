توضح أخصائية الروماتيزم الدكتورة داريا كوسيفيتش أن آلام المفاصل خلال فصل الربيع قد ترتبط بعدة عوامل، أبرزها التحول المفاجئ إلى نمط حياة أكثر نشاطًا، إلى جانب تأثير بعض العدوى الفيروسية، نقلا عن "m24.ru".

هل النشاط المفاجئ يسبب ألم المفاصل؟



بحسب الخبيرة، يُعد الإجهاد المفرط السبب الأكثر شيوعًا، خاصة لدى العاملين في المكاتب الذين ينتقلون فجأة من نمط حياة خامل إلى نشاط بدني مكثف مثل المشي الطويل أو ممارسة الرياضة في عطلة نهاية الأسبوع. هذا التغيير يؤدي إلى إجهاد العضلات وإنتاج نواتج أكسدة تسبب الألم.

هل هذا الألم خطير أم مؤقت؟

تؤكد كوسيفيتش أن هذه الآلام غالبًا ما تكون مؤقتة، حيث تختفي خلال 2 إلى 3 أيام دون الحاجة لعلاج خاص، طالما لم يكن الحمل البدني مفرطًا أو غير طبيعي.

متى يصبح الألم بحاجة إلى تدخل طبي؟



إذا كان الألم ناتجًا عن إصابة حقيقية، فقد يستمر لأكثر من أسبوع، وهنا يُنصح بمراجعة أخصائي إصابات. أما في حال وجود تورم أو تيبس أو صعوبة في الحركة، فيجب استشارة طبيب روماتيزم لاحتمال وجود التهاب مفاصل نشط.



هل يمكن للفيروسات أن تسبب آلام المفاصل؟



نعم، تشير الأخصائية إلى أن بعض الفيروسات القوية مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19 قد تسبب آلامًا في العضلات والمفاصل نتيجة تأثيرها على جهاز المناعة.

متى تستدعي الأعراض القلق؟



إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين بعد التعافي من العدوى، يُنصح بإجراء فحص طبي، لأن فرط استجابة الجهاز المناعي قد يكون مؤشرًا على أمراض روماتيزمية مناعية ذاتية، خاصة لدى من لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالات.

أقرأ أيضًا:



توقف عنها.. 9 عادات تؤذي صحة العظام والمفاصل



في 4 خطوات.. تخلص من آلام المفاصل

كيف تتخلص من آلام المفاصل؟





