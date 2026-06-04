موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن النزاع الأوكراني سيصل إلى نهايته قريبا في حالة موافقة كييف على حلول التسوية القائمة على "تفاهمات أنكوريج"، مؤكدا استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الروسي مع وكالات الأنباء العالمية، حيث أوضح أن بلاده "تريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وبالتحديد على الأسس التي تحدثنا عنها في الاجتماع مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في أنكوريج"، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" اليوم /الخميس/.

وأشار إلى أنه خلال المفاوضات التي جرت في أنكوريج، طُرحت أمام روسيا مسائل تتعلق بإمكانية تقديم تنازلات معينة.. قائلا: "وافقنا على حلول التسوية التي تحدثنا عنها في أنكوريج".

وأضاف: "من الضروري أن توافق الجهة الأوكرانية على حلول التسوية هذه. وسيصل الصراع بسرعة إلى نهايته الطبيعية".

وردا على سؤال حول ما تسعى روسيا إلى تحقيقه، وهل هدفها السيطرة على كامل دونباس أم إبرام صفقة، قال بوتين: "أحدهما لا يستبعد الآخر. السيطرة على منطقة دونباس بأكملها وإبرام صفقة لا تتعارض مع بعضهما البعض".

يُذكر أن لقاء أنكوريج جمع الرئيسين بوتين وترامب في وقت سابق، حيث ناقشا سبل تسوية النزاع الأوكراني.