العقم عند الرجال.. احذر أسباب شائعة

كتب – سيد متولي

حذرت الدكتورة يلينا نوفيكوفا، أخصائية امراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، من أن عوامل يومية شائعة قد تؤثر سلبا على خصوبة الرجال وجودة الحيوانات المنوية.

وتوضح الدكتورة أن الساونا بعد التمارين الرياضية، أو مقاعد السيارة المدفأة، أو الملابس الداخلية الضيقة جدا تسبب ضغطا إضافيا على الجهاز التناسلي، موضحة أن الحيوانات المنوية حساسة للحرارة، وهذه هي نقطة ضعفها الأساسية، بحسب جازيتا رو.

ولتحقيق نضج طبيعي للحيوانات المنوية، تحتاج إلى درجة حرارة أقل بمقدار 2-3 درجات عن حرارة الجسم، وأي تعرض حراري منتظم يقلل من نشاطها، بما في ذلك وضع الكمبيوتر المحمول على الفخذ لفترات طويلة، الذي يرفع الحرارة الموضعية ويسبب ما يعرف بتأثير "الدفيئة" ويضر بإنتاج النطفة.

وتشير الطبيبة أيضا إلى ضرر التدخين، سواء التقليدي أو الإلكتروني، الذي يحتوي على مركبات كيميائية قد تكون أكثر عدوانية، ما يؤدي إلى انخفاض حركة الحيوانات المنوية، قلة عددها، وزيادة خطر تلف الجينات، كما تؤكد أن الشيشة والتدخين الإلكتروني يضران بخصوبة الرجال بنفس القدر.