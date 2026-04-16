تعد التغذية عاملًا مهمًا في تنظيم مستويات الكوليسترول، وتبرز المكسرات كأحد أفضل الخيارات الطبيعية التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي لتعزيز صحة القلب ودعمه.



هل يمكن للمكسرات خفض الكوليسترول الضار؟



بحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن تناول المكسرات بانتظام قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار، بفضل احتوائها على الألياف والدهون الصحية والمركبات النباتية المفيدة.



ما دور الجوز في تحسين صحة القلب؟



يأتي الجوز في مقدمة المكسرات المفيدة، إذ يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة متعددة تساعد في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول الضار.



كيف يؤثر اللوز على مستويات الكوليسترول؟



يساهم اللوز في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد، خاصة عند تناوله يوميًا بكمية تقارب 45 غرامًا ضمن نظام غذائي متوازن.



ما فوائد البندق والبقان لصحة الدهون في الدم؟



يرتبط البندق، الغني بالألياف، بانخفاض الكوليسترول الكلي، بينما تشير دراسات إلى أن البقان قد يساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم.



هل تختلف فوائد أنواع المكسرات الأخرى؟



تشير البيانات إلى أن الفستق قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد، كما يحتوي الفول السوداني على مركبات تقلل امتصاص الكوليسترول من الغذاء، رغم كونه من البقوليات. أما الكاجو وجوز الماكاديميا فقد أظهرت بعض الدراسات نتائج إيجابية، لكن الأدلة العلمية حولهما ما تزال محدودة.



هل تناول المكسرات آمن دون قيود؟



رغم فوائدها، إلا أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، لذا يُنصح بتناولها باعتدال واختيار الأنواع غير المملحة لتجنب زيادة الصوديوم في الجسم.



هل المكسرات علاج مباشر للكوليسترول؟



تشير الدراسات إلى أن العلاقة بين المكسرات وتحسن الكوليسترول هي ارتباط وليست علاجًا مباشرًا، فهي جزء من نمط غذائي صحي يشمل تقليل الدهون المشبعة وزيادة النشاط البدني.



ما الخلاصة حول دور المكسرات في صحة القلب؟



بشكل عام، تمثل المكسرات إضافة غذائية مفيدة لدعم صحة القلب وتحسين مستويات الكوليسترول، خاصة عند تنويع أنواعها وتناولها بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن.

