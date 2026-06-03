تختلف احتياجات الجسم اليومية من السعرات الحرارية من شخص لآخر، بحسب العمر والجنس ومستوى النشاط البدني وطبيعة الأهداف الصحية، سواء كانت الحفاظ على الوزن أو فقدانه أو بناء الكتلة العضلية، لذلك لا توجد قاعدة غذائية واحدة تناسب الجميع.

وبحسب وكالة نوفوستي، أشار الدكتور مكسيم سيتشوف، إلى أن متوسط احتياج البالغين من السعرات الحرارية يتراوح عادة بين 1800 و2600 سعرة يوميا، مع اختلاف النسب بين الرجال والنساء ومستوى النشاط البدني.

كم يحتاج الرجال والنساء من السعرات؟

يوضح الدكتور مكسيم سيتشوف، أن النساء يحتجن غالبا إلى ما بين 1800 و2200 سعرة حرارية يوميا، بينما يحتاج الرجال إلى نحو 2200 إلى 2600 سعرة.

ويؤكد أن الأشخاص قليلي الحركة يحتاجون إلى سعرات أقل، في حين ترتفع الاحتياجات لدى من يمارسون نشاطا بدنيا مرتفعا أو تمارين منتظمة.

ماذا عن البروتين والدهون والكربوهيدرات؟

يشير الطبيب إلى أن الجسم يحتاج يوميا تقريبا إلى:

-75 إلى 100 جرام من البروتين

-55 إلى 65 جراما من الدهون الصحية

-250 إلى 300 جرام من الكربوهيدرات

لكن هذه الأرقام قد تختلف حسب الوزن والعمر والهدف الصحي لكل شخص.

هل تقل احتياجات الجسم مع التقدم في العمر؟

يوضح الخبراء أن احتياج الجسم للسعرات الحرارية ينخفض تدريجيا مع التقدم في السن، بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي وانخفاض النشاط البدني، لذلك قد يحتاج كبار السن إلى سعرات أقل مقارنة بفترة الشباب.

كيف تنقص وزنك بطريقة صحية؟

ينصح الخبراء بزيادة البروتين وتقليل الكربوهيدرات والحلويات عند محاولة فقدان الوزن، مع التركيز على تناول الأطعمة الطبيعية مثل:

-الخضروات والفواكه

-الحبوب الكاملة

-الأسماك والدواجن والبقوليات

-الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون

كما يوصى بشرب كميات كافية من الماء وتقليل الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة للحفاظ على صحة الجسم على المدى الطويل.

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