8 أسباب لرائحة الفم الكريهة وإليك طرق التخلص منها

كتبت: نورهان ربيع

يعاني البعض من رائحة الفم الكريهة، ما قد يعرّضهم لمواقف محرجة تؤثر على ثقتهم بأنفسهم، وقد تدفعهم أحيانًا إلى تجنّب التجمعات والمناسبات الاجتماعية. ورغم انتشار هذه المشكلة، فإن الكثيرين لا يعرفون أسبابها أو كيفية علاجها.

فيما يلي أبرز الأسباب وطرق العلاج، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today:

أولًا: الأسباب

1- التبغ:

تؤدي منتجات التبغ إلى روائح كريهة في الفم، كما تزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة التي قد تسهم أيضًا في هذه المشكلة.

2- الطعام:

تحلل بقايا الطعام بين الأسنان يمكن أن يُنتج رائحة كريهة. كما أن بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل تحتوي على مركبات تنتقل عبر الدم إلى الرئتين، وتؤثر على رائحة النفس.

3- جفاف الفم:

يلعب اللعاب دورًا طبيعيًا في تنظيف الفم. وعند نقصه، سواء بسبب حالة مرضية أو تناول أدوية معينة، قد تتراكم الروائح الكريهة.

4- قلة نظافة الفم:

عدم تنظيف الأسنان واللسان بانتظام يؤدي إلى تراكم البكتيريا وتكوّن طبقة “البلاك”، التي قد تسبب التهابات اللثة ورائحة غير مرغوبة. كما أن أطقم الأسنان غير النظيفة تعد بيئة خصبة للبكتيريا.

5- الحميات القاسية:

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو الصيام قد تؤدي إلى إنتاج “الكيتونات”، وهي مواد كيميائية ذات رائحة نفّاذة.

6- الأدوية:

بعض الأدوية تقلل من إفراز اللعاب، ما يزيد من احتمالية ظهور الرائحة. كما أن هناك أدوية تطلق مركبات كيميائية عند تحللها قد تسبب رائحة كريهة، مثل أدوية الذبحة الصدرية، والعلاج الكيميائي، وبعض المهدئات والمكملات.

7- أمراض الفم والأنف والحلق:

في بعض الحالات، تتكوّن حصوات صغيرة على اللوزتين مغطاة بالبكتيريا، أو تحدث التهابات في الجيوب الأنفية، ما قد يؤدي إلى رائحة غير مستحبة.

8- الأمراض المزمنة:

بعض الأمراض مثل السرطان، وفشل الكبد، وأمراض التمثيل الغذائي، قد تُنتج روائح كريهة نتيجة تفاعل المواد الكيميائية في الجسم. كذلك، فإن ارتجاع المريء قد يؤدي إلى خروج أحماض المعدة نحو الفم.

ثانيًا: طرق العلاج

• الحفاظ على نظافة الفم:

تنظيف الأسنان واللسان مرتين يوميًا باستخدام الفرشاة والخيط، مع زيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة.

• معجون وغسول مضاد للبكتيريا:

قد يوصي الطبيب باستخدام معجون أسنان يحتوي على مضادات للبكتيريا أو غسول فم مخصص.

• علاج أمراض اللثة:

في حالة وجود التهابات أو جيوب لثوية، قد يتطلب الأمر تنظيفًا احترافيًا لدى الطبيب.

• العلاجات المنزلية:

تنظيف الأسنان واللسان جيدًا، ومضغ العلكة لتجنب جفاف الفم، وتجنّب الأطعمة ذات الروائح القوية مثل الثوم والبصل.

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