أعلنت منظمة الصحة العالمية تعافي أربع ممرضات من الإصابة بفيروس إيبولا الناتج عن سلالة بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تطور وصفته بأنه "مشجع" ضمن جهود احتواء التفشي الحالي للمرض، وفقا لما نقلته وكالة Reuters.

وغادرت الممرضات المستشفى في مدينة بونيا بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، لتنضم إلى عامل مختبر كان قد تعافى سابقا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة أشخاص، بحسب بيانات المنظمة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فرص التعافي ترتفع بشكل ملحوظ عند التشخيص المبكر وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، مشيرة إلى توقع تسجيل المزيد من حالات الشفاء خلال الفترة المقبلة.

هل يواصل إيبولا انتشاره في الكونغو؟

في المقابل، واصل الفيروس انتشاره داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 282 حالة، بينها 42 وفاة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة، وفق بيانات رسمية صادرة عن السلطات الصحية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، دون أن يرتقي إلى مستوى الجائحة العالمية.

ما موقف منظمة الصحة العالمية من التفشي؟

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال زيارة إلى مدينة بونيا، إن غياب لقاح أو علاج معتمد لهذه السلالة لا يعني فقدان الأمل، مؤكدا أن الرعاية الطبية الجيدة قادرة على إنقاذ حياة العديد من المصابين.

هل يهدد إيبولا دولا خارج إفريقيا؟

في تطور يثير القلق، تحقق السلطات الصحية في حالات مشتبه بها بالإيبولا في كل من البرازيل وإيطاليا بعد عودة مسافرين من مناطق متضررة.

وأوضحت السلطات البرازيلية أن الفحوص الأولية لحالتين مشتبه بهما أظهرت إصابة أحدهما بالتهاب السحايا والآخر بالملاريا، فيما أكدت إيطاليا أن نتائج الفحوص لرجل عاد من الكونغو جاءت سلبية، مشيرة إلى أن خطر انتشار الفيروس داخل البلاد لا يزال منخفضا.

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