الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف، ومن أفضل الطرق الطبيعية لتحقيق ذلك تناول ماء جوز الهند.

فوائد ماء جوز الهند



وتشير دراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة، إلى أن ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ما يجعله مرطبا طبيعيا فعالا، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، لكن هل تعرف ما يحدث عند شرب ماء جوز الهند يوميا لمدة 15 يوما؟.

القيمة الغذائية لماء جوز الهند



تحتوي كل حصة 100 مل من ماء جوز الهند على 19 سعرة حرارية، و4-5 جرامات من الكربوهيدرات، و2-3 جرامات من السكريات، و0.7 جرام من البروتين، و0.2 جرام من الدهون، و200-250 ملج من البوتاسيوم، و40-100 ملج من الصوديوم، و20-25 ملج من الكالسيوم، و2-3 ملج من فيتامين سي.

هل جوز الهند مبرد طبيعي للجسم؟



جوز الهند مرطب وغني بالإلكتروليتات، ما يساعد على تعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق ويدعم الترطيب أثناء الطقس الحار.

هل جوز الهند يحسن الهضم؟



جوز الهند غني بالإنزيمات الطبيعية مثل الكاتالاز والبيروكسيداز والديهيدروجينيز، والتي تساعد على تكسير الطعام وتسهيل عملية الهضم، بحسب تايمز أوف إنديا.

جوز الهند غني بالعناصر الغذائية



جوز الهند مصدر قوي للترطيب، وغني بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، والتي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

دور جوز الهند في المساعدة على إدارة الوزن



بما أن جوز الهند منخفض السعرات الحرارية وخال من السكريات المضافة، فهو يساعد على موازنة مستويات الصوديوم، وتقليل احتباس الماء (منع الانتفاخ)، والحفاظ على الوزن المثالي.

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