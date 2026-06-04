كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة فائقة المعالجة قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة، وذلك وفق تحليل واسع لبيانات صحية طويلة المدى.



تحليل بيانات لأكثر من 86 ألف شخص



قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 86 ألف مشارك، ومقارنة حالتهم الصحية بنظامهم الغذائي، مع متابعة استمرت لمدة 17 عامًا، تم خلالها تسجيل أكثر من 24 ألف حالة وفاة، نقلا عن ما ذكره موقع "لينتا.رو".



نتائج مرتبطة بارتفاع معدلات الوفاة



أوضحت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أعلى من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للوفاة بشكل عام بنسبة 10% مقارنة بغيرهم، كما ارتفع لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%، وأمراض الجهاز العصبي والاضطرابات التنكسية العصبية بنسبة 20%، وأسباب أخرى متنوعة بنسبة 28% وفي المقابل، لم تُظهر الدراسة وجود علاقة واضحة بين هذه الأطعمة والوفيات الناتجة عن السرطان.



تأثير بعض أنواع الأطعمة بشكل أكبر



أشارت التحليلات الإضافية إلى أن بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية المحلاة وحبوب الإفطار فائقة المعالجة تسهم بشكل أكبر في تفاقم الآثار السلبية على الصحة.



أهمية النظام الغذائي الصحي



أكد الباحثون أن اتباع نظام غذائي عالي الجودة، غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الطبيعية، قد يساعد في تقليل جزء من الأثر السلبي للأطعمة فائقة المعالجة على الجسم.



ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟



تشمل هذه الفئة من الأطعمة المشروبات الغازية المحلاة، حبوب الإفطار المصنعة، الوجبات الخفيفة الجاهزة، والأطعمة الصناعية المعالجة بكثافة، وغالبًا ما تحتوي على نسب عالية من الإضافات والمواد الحافظة.



مخاطر صحية محتملة



تشير دراسات متعددة إلى أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والكلى والكبد، بالإضافة إلى تعزيز الالتهابات داخل الجسم وإضعاف جهاز المناعة مع مرور الوقت.

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