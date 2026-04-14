البوتاسيوم من المعادن الأساسية التي لا غنى عنها لصحة الجسم، إذ يلعب دورا مهما في دعم وظائف القلب والعضلات والأعصاب، ورغم أن الأفوكادو غني بهذا العنصر، إلا أن هناك أطعمة أخرى تتفوق عليه في محتواها من البوتاسيوم.

ما أهمية البوتاسيوم للجسم؟



يساهم البوتاسيوم في العديد من الوظائف الحيوية، من أبرزها: دعم صحة القلب والكلى والأعصاب، تنظيم انقباض العضلات، تعزيز قوة العظام، المساعدة في ضبط ضغط الدم، المساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم، بحسب موقع هيلث الطبي.

ما كمية البوتاسيوم في الأفوكادو؟



عند تناول نحو 100 جرام "نصف ثمرة أفوكادو تقريبا"، يحصل الجسم على حوالي 485 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو ما يمثل قرابة 10% من الاحتياج اليومي الموصى به.

أطعمة تتفوق على الأفوكادو في البوتاسيوم



هل البطاطس غنية بالبوتاسيوم؟



تحتوي الحبة المتوسطة على حوالي 941 ملليجرام من البوتاسيوم، وينصح بتناولها بقشرتها للحصول على أكبر فائدة، حيث تحتوي القشرة على نسبة عالية من هذا المعدن، بالإضافة إلى فيتامين C والمغنيسيوم والحديد.

هل أوراق البنجر غنية بالبوتاسيوم؟



أوراق البنجر من أغنى المصادر، حيث يحتوي الكوب الواحد منها على حوالي 1310 ملليجرام من البوتاسيوم، أي ما يقارب 28% من الاحتياج اليومي، كما أنها غنية بفيتامينات مهمة مثل فيتامين A وK، بالإضافة إلى حمض الفوليك ومضادات الأكسدة.

هل الزبادي خالي الدسم غني بالبوتاسيوم؟



يوفر الكوب الواحد من الزبادي خالي الدسم حوالي 514 ملليجرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل نحو 11% من الاحتياج اليومي.

هل الفاصوليا البيضاء غنية بالبوتاسيوم؟



توفر الفاصوليا البيضاء نحو 956 ملليجرام من البوتاسيوم لكل كوب، أي أكثر من 20% من الاحتياج اليومي، إلى جانب احتوائها على الألياف الغذائية وحمض الفوليك.

