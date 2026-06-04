غالبًا ما يشعر العديد من الأشخاص بالإرهاق الشديد ما بعد الظهر، خصوصًا نحو الساعة الثالثة بعد تناول وجبة الغداء، قد يكون مؤشرًا على اضطراب في مستويات الغلوكوز في الدم، نقلا عن "إندبندنت".

وجبات غير متوازنة وتأثيرها على الطاقة



وأوضح الدكتور رانجان تشاترجي، وهو طبيب بريطاني متخصص في الطب العام (GP) والطب الشامل والمستدام (Lifestyle Medicine)، أن هذه الحالة قد تتفاقم عند تناول وجبات غداء تفتقر إلى البروتين والألياف، ما يؤدي إلى تقلبات في مستوى الجلوكوز، وينتج عنها شعور بالتعب، وتشوش ذهني، وضعف في التركيز.



الكافيين والسكريات.. حل مؤقت يزيد المشكلة



وأشار تشاترجي، إلى أن كثيرين يلجؤون إلى الكافيين أو الأطعمة الغنية بالسكر للحصول على دفعة سريعة من الطاقة، إلا أن هذا يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الجلوكوز يتبعه انخفاض حاد، ما يضع الجسم في حلقة متكررة من الإرهاق والرغبة في المزيد من السكريات.



تأثير انخفاض الغلوكوز على الدماغ



وبيّن أن الانخفاض الحاد في مستوى الغلوكوز يدفع الجسم إلى إرسال إشارات قوية لاستعادة الطاقة، مما يزيد الرغبة في تناول السكريات والكربوهيدرات. كما يؤثر ذلك سلبًا على الدماغ، الذي يعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة، وهو ما ينعكس على التركيز والأداء الذهني.



الساعة البيولوجية ودورها في الخمول



وأكد تشاترجي أن الشعور بالخمول في فترة ما بعد الظهر، خصوصًا عند الساعة الثالثة، يرتبط جزئيًا بالإيقاع البيولوجي الطبيعي للجسم، إلا أن اضطراب مستويات الغلوكوز قد يزيد من شدة هذا الشعور بشكل ملحوظ.



نصائح لتقليل الخمول بعد الغداء



للتغلب على هذه المشكلة، نصح تشاترجي، بتناول وجبات متوازنة تحتوي على مصادر جيدة للبروتين مثل اللحوم أو البيض أو الأسماك، إلى جانب ممارسة المشي السريع لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة بعد الغداء، لما لذلك من دور في تنظيم مستويات الجلوكوز وتقليل النعاس.

كما أوصى بشرب كوب من الماء وتناول كمية صغيرة من المكسرات، موضحًا أن الدهون الصحية الموجودة فيها توفر مصدرًا بطيئًا وثابتًا للطاقة يساعد على الحفاظ على النشاط خلال اليوم.



علامات مبكرة يجب الانتباه لها



وقال تشاترجي إن أعراضًا مثل الإرهاق المتكرر وضعف التركيز والعصبية قد تكون مؤشرات مبكرة على اضطرابات في التمثيل الغذائي، مشددًا على أهمية عدم تجاهل هذه الإشارات أو اعتبارها أمرًا طبيعيًا وعابرًا.



مرحلة ما قبل السكري ومراقبة الصحة



وأضاف أن مرحلة ما قبل السكري أكثر شيوعًا مما يعتقد الكثيرون، وغالبًا ما تتطور دون أعراض واضحة، ما يجعل مراقبة المؤشرات اليومية للصحة أمرًا ضروريًا للكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة.

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