يلجأ كثيرون إلى المكملات الغذائية باعتبارها وسيلة سريعة لتعزيز الصحة وزيادة الطاقة، إلا أن خبراء يحذرون من أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى نتائج عكسية ومضاعفات صحية غير متوقعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الاعتقاد بأن "الجرعات الأكبر تعني فوائد أكثر" يُعد من أبرز المفاهيم الخاطئة، إذ قد يؤدي تراكم الفيتامينات والمعادن في الجسم إلى اضطرابات متعددة، رغم أهميتها الأساسية للصحة.

ما أبرز أعراض الإفراط في الفيتامينات؟

يشير الأطباء إلى أن الشعور المستمر بالتعب والإرهاق وتشوش الذهن قد يكون دليلا على زيادة بعض الفيتامينات، خاصة فيتامين "د"، الذي يؤدي ارتفاعه إلى زيادة الكالسيوم في الدم، ما يسبب إجهادا عاما وضعفا في وظائف الكلى.

كيف تؤثر الجرعات الزائدة على الجهاز الهضمي؟

ترتبط الجرعات المرتفعة من فيتامين C والمغنيسيوم باضطرابات هضمية مثل الإسهال والانتفاخ، نتيجة ما يُعرف بالتأثير الأسموزي، حيث يسحب الفائض من هذه العناصر الماء إلى الأمعاء.

هل تسبب المكملات الصداع والدوخة؟

نعم، إذ قد تؤدي زيادة بعض الفيتامينات مثل E والحديد إلى اضطرابات في الدورة الدموية أو تراكمات ضارة، ما ينعكس على شكل صداع متكرر أو دوخة، كما قد يسبب الإفراط في فيتامين B6 تلف الأعصاب الطرفية.

ما علاقتها بخفقان القلب؟

يمكن أن يؤثر الإفراط في فيتامين "د" والكالسيوم على انتظام ضربات القلب، نتيجة اضطراب مستويات الكالسيوم والإشارات الكهربائية المنظمة لنبض القلب.

هل تظهر علامات على الجلد؟

قد يتغير لون الجلد عند الإفراط في بعض المكملات مثل البيتا كاروتين، الذي يسبب اصفرارا مائلا للبرتقالي، بينما قد يؤدي فيتامين A إلى جفاف الجلد وتساقط الشعر.

كيف تؤثر على النوم؟

بعض الفيتامينات، خاصة مجموعة B وفيتامين C، قد تعمل كمنبهات، ما يسبب الأرق واضطرابات النوم عند تناولها بجرعات كبيرة أو في أوقات غير مناسبة.

ويؤكد الخبراء أن الاستخدام الآمن للمكملات يتطلب الالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم تناولها دون استشارة طبية، خاصة لتجنب تراكمها في الجسم وحدوث مضاعفات قد تكون خطيرة على المدى الطويل.

