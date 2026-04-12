قال مكتب المدعي العام في ولاية مانهاتن الأمريكية، في بيان يوم السبت، إنه يحقق في ادعاء قدمته إحدى الموظفات السابقات لدى عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا والمرشح لمنصب حاكم الولاية إريك سوالويل.

وتأتي هذه التطورات الجديدة في التحقيق المتعلق باتهامات اعتداء جنسي ضد عضو الكونجرس إريك سوالويل.

وبحسب التقرير، قالت الموظفة السابقة لشبكة "سي إن إن" إنها كانت في حالة سكر شديد بعد ليلة من شرب الكحول مع سوالويل في مدينة نيويورك في أبريل 2024، وعندما استيقظت وجدت أنه يمارس معها علاقة في غرفة فندقها.

كما أصدرت النيابة بيانًا يوم السبت دعت فيه أي شخص لديه معلومات حول هذه الادعاءات إلى التقدم بها.

سوق سلوك

وتُعد هذه الموظفة واحدة من أربع نساء اتهمن سوالويل بسوء سلوك جنسي. كما أفادت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن موظفة سابقة في الكونجرس اتهمت سوالويل بحادثتي علاقة جنسية غير رضائية، وذكر التقرير أن هذه الوقائع تعود إلى عام 2019، عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 21 عامًا وكانت قد بدأت العمل حديثًا في مكتبه في كاسترو فالي.

وانتشرت منذ أسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات غير مؤكدة حول سلوك غير لائق من جانب سوالويل تجاه موظفات، إلا أن تقرير "سان فرانسيسكو كرونيكل" يُعد أول رواية تتضمن اتهامًا مباشرًا من شخص محدد، كما نشرت "سي إن إن" تقريرًا مشابهًا تضمن اتهامات من عدة نساء بأن سوالويل أرسل لهم رسائل ذات طابع جنسي غير لائق.

نفي الاعتداء

ونفى سوالويل مزاعم النساء، قائلا في بيان لشبكة سي إن إن: "هذه المزاعم كاذبة، وتأتي عشية انتخابات ضد المرشح الأوفر حظًا لمنصب الحاكم.. على مدى ما يقارب العشرين عاماً، خدمتُ الجمهور - كمدعٍ عام وعضو في الكونجرس - وكنتُ دائماً حريصاً على حماية المرأة. سأدافع عن نفسي بالحقائق، وسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الضرورة. ينصبّ تركيزي في الأيام القادمة على قضاء الوقت مع زوجتي وأولادي، والدفاع عن عقود خدمتنا ضد هذه الأكاذيب".

وأرسل محامي سوالويل، الخميس، رسائل إنذار إلى اثنتين من النساء اللتين تحدثت إليهما شبكة سي إن إن، وذلك بعد يوم من تواصل سي إن إن مع حملته الانتخابية لطلب التعليق، وفقًا لنسخ الرسائل التي قدمتاها لشبكة سي إن إن، ووصفت الرسائل روايات النساء بأنها "كاذبة"، وأمرتاهما بسحب تصريحاتهما، وحذرتهما من اتخاذ إجراءات قانونية محتملة في حال استمرارهما في الحديث.

وأشارت الرسائل إلى أن مزاعم النساء "تُقوَّض" بسبب "علاقتهما الطوعية والتعاونية مع السيد سوالويل على مدى سنوات عديدة" عقب الحوادث المزعومة، بما في ذلك طلب الموظفة السابقة منه مراجع وظيفية.

كما أرسل محاميه رسالة إلى سي إن إن ينفي فيها أن يكون سوالويل قد مارس الجنس دون رضا أي امرأة، أو أقام أي علاقة جنسية مع أي فرد من طاقمه. ويواجه سوالويل ضغوطًا سياسية كبيرة للانسحاب من سباق انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا، في ظل انتقادات من منافسين ديمقراطيين، فيما بدأت نقابات عمالية بارزة بسحب دعمها له.

وكان قد انتُخب عام 2012، ويمثل دائرة انتخابية شرق مدينة سان فرانسيسكو، كما خاض سباقًا رئاسيًا قصيرًا عام 2019، واشتهر لاحقًا بدوره كمدير مساءلة في المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2021.