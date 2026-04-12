شهدت الساعات الأخيرة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حالة من التوتر بين الوفدين بسبب ملف مضيق هرمز.

ورغم ذلك، أكد مسؤولون إيرانيون لصحيفة نيويورك تايمز أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صافح جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، في إشارة إلى أن أجواء اللقاء اتسمت بالودية والهدوء.

في المقابل، نقلت شبكة "إم إس ناو" عن مصدر من الوفد الإيراني أن المحادثات شهدت توترًا خلال الساعات الأخيرة، مع توقعات باستمرارها إلى يوم الأحد.

وأوضح مصدر آخر لصحيفة نيويورك تايمز أن المفاوضات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان استمرت حتى الساعة الثانية صباحًا في إسلام آباد.

وأكد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة تسنيم أنه لم يطرأ أي تغيير ملحوظ حتى الآن، رغم تسجيل تقدم أولي في المحادثات الفنية.

وأضاف المصدر أن بعض وسائل الإعلام الغربية تبالغ في تصوير الأجواء الإيجابية بهدف التأثير على أسعار الطاقة.

وشدد مصدر أمني إيراني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، على أن وضع مضيق هرمز لن يتغير قبل التوصل إلى إطار عمل مشترك لمواصلة المفاوضات.

وأكد المصدر ذاته أنه في حال لم يتبن المفاوضون الأمريكيون نهجًا واقعيًا، فسيظل مضيق هرمز مغلقًا.

وبحسب وكالة تسنيم، فإن محادثات إسلام آباد شهدت ساعات من الجمود بسبب ما وصفته بالمطالب الأمريكية المفرطة.

كما أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن المفاوضات الجارية وصلت إلى طريق مسدود بشأن مضيق هرمز.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الجمود لا يزال قائمًا، وأن مسألة إعادة فتح المضيق تمثل نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين.