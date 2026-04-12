يحمل مساعدات إنسانية.. اليوم انطلاق أسطول الصمود باتجاه قطاع غزة

أعلن منظمو أسطول الصمود، أن قافلة جديدة من حوالي 70 سفينة من نحو 70 بلدا ستنطلق من برشلونة، اليوم الأحد، وستحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة.

قالت اللجنة التنظيمية لـ"أسطول الصمود"، إن هذه ستكون أكبر مهمة بحرية لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي غير الشرعي لقطاع غزة.

يبلغ عدد المشاركين أكثر من 1000 شخص، بينهم أطباء ومعلمون وعمال بناء، وهم أعلنوا استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار القطاع.

أشار منظمو "أسطول الصمود" إلى أن الشركاء في عدد من الدول على مسار الأسطول أكدوا استعدادهم لتقديم الدعم للأسطول، بما في ذلك الدعم السياسي.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أوقفت القافلة السابقة من "أسطول الصمود" في أكتوبر 2025، حيث تم احتجاز النشطاء لعدة أيام قبل ترحيلهم إلى دولهم، وفقا لروسيا اليوم.