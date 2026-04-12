في ظل محادثات إسلام آباد.. ارتفاع نشاط السفن قرب مضيق هرمز

اعتبارًا من صباح اليوم، عبر ما لا يقل عن 16 سفينة مضيق هرمز، في أحد أكثر أيام العبور ازدحامًا منذ اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية اليوم، فإن المدمرتين USS Frank E. Peterson وUSS Michael Murphy المزودتين بصواريخ موجهة "نفذتا عمليات" بهدف تمهيد الطريق لإزالة الألغام البحرية التي كانت قد وُضعت سابقًا في المضيق من قبل الجيش الإيراني.

أظهرت بيانات موقع مارين ترافيك الخاص بتتبع السفن، وجود المدمرة "USS Michael Murphy" في المضيق بعد أن قامت بتشغيل إشارة التتبع "AIS" لفترة قصيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، بينما لم يتم رصد المدمرة "USS Peterson" عبر الموقع.

وأظهرت بيانات الموقع أن 3 سفن محمّلة بالنفط الخام سُمح لها بالمرور عبر المضيق، إحداها ترفع العلم الصيني، وأخرى ترفع علم هونغ كونغ، والثالثة مملوكة لليبيريا.