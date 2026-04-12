إعلان

هاني جنينة: المركزي امتص الصدمة وأصبح لديه خبرة في التعامل مع الأموال الساخنة

كتب : حسن مرسي

12:06 ص 12/04/2026

هاني جنينة الخبير الاقتصادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث في "الأهلي فاروس"، إن الاقتصاد انعكاس للحالة النفسية للمستثمر والمواطن، مؤكدا أن البنك المركزي المصري امتص الصدمة وأصبح لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات.

وقال هاني جنينة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المطلوب في المرحلة المقبلة هو الاستدامة، لضمان أن التدفقات الدولارية الداخلة لمصر تكون ناتجة عن استثمارات حقيقية وإنتاج وتصدير، وليس فقط أموالا ساخنة.

وأضاف رئيس قسم البحوث في "الأهلي فاروس"، أن الأموال الساخنة سلاح ذو حدين، فهي توفر سيولة سريعة لكنها حساسة جدا لأي أخبار سلبية، مشيرا إلى أن البنك المركزي نجح في الموازنة بين سعر الصرف والحفاظ على الاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أهمية الإسراع في الطروحات الحكومية لتخارج الدولة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، مما سيجذب استثمارات مباشرة طويلة الأمد ويقلل الاعتماد على القروض الخارجية.

وشدد هاني جنينة على أن التضخم هو العدو الأول حاليا، وأن البنك المركزي يستخدم أدواته النقدية للسيطرة عليه، متوقعا انخفاضا تدريجيا مع استقرار سعر الصرف وتوافر السلع، مؤكدا أن الهياكل الأساسية للاقتصاد المصري قوية ومرنة في التعامل مع الأزمات.

هاني جنينة البنك المركزي الأموال الساخنة

إعلان

إعلان

