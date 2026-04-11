كشفت تقارير طبية منشورة عبر موقع Healthline أن جودة النوم لا تعتمد فقط على عدد الساعات، بل تتأثر بشكل كبير بالعادات التي تسبق وقت النوم، حيث يمكن لروتين مسائي منتظم أن يُحدث فرقًا واضحًا في عمق النوم والشعور بالراحة.

هل يؤثر الروتين المسائي على جودة النوم؟

يؤكد الخبراء أن الالتزام بروتين ثابت قبل النوم يساعد الجسم على الدخول في حالة من الاسترخاء، مما يُسهل الانتقال إلى النوم العميق ويقلل من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

ما أفضل وقت لإيقاف استخدام الهاتف؟

ينصح الأطباء بالتوقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق المنبعث منها يؤثر على هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

كيف يساعد الاستحمام الدافئ على الاسترخاء؟

الاستحمام بماء دافئ قبل النوم يعمل على خفض التوتر العضلي وتهدئة الأعصاب، كما يساعد في خفض درجة حرارة الجسم تدريجيًا، ما يعزز الشعور بالنعاس.

هل تناول مشروبات مهدئة يفيد قبل النوم؟

نعم، يمكن لبعض المشروبات مثل الأعشاب الدافئة أن تساعد في تهدئة الجهاز العصبي، ما يساهم في تحسين جودة النوم وتقليل القلق.

لماذا يجب تجنب الوجبات الثقيلة ليلًا؟

تناول الطعام الدسم قبل النوم قد يسبب اضطرابات في الهضم، مما يؤثر سلبًا على النوم ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أثناء الليل.

ما دور الإضاءة الهادئة في تحسين النوم؟

خفض الإضاءة في المساء يساعد الجسم على الاستعداد للنوم، حيث يرسل إشارات للمخ بأن وقت الراحة قد حان، مما يدعم إنتاج هرمون النوم بشكل طبيعي.

هل تمارين الاسترخاء فعالة قبل النوم؟

ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل لبضع دقائق قبل النوم يمكن أن تقلل من التوتر والقلق، وتساعد على تهدئة العقل والدخول في نوم عميق بسهولة.

