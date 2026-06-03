تتواصل الأبحاث العلمية للبحث عن حلول طبيعية تساعد في مواجهة السمنة واضطرابات الدهون، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بدهون الكبد وارتفاع الكوليسترول حول العالم.

وفي هذا الإطار كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لمزيج طبيعي قد يساهم في تحسين صحة الكبد وتقليل تراكم الدهون داخل الجسم.

وبحسب موقع Lenta.ru، توصل باحثون من جامعة تايبيه الطبية في تايوان إلى أن الجمع بين زيت بذور الكتان ومادة الكركمين قد يساعد في تقليل السمنة وتحسين مستويات الدهون في الجسم.

كيف أجريت الدراسة؟

اعتمدت الدراسة على تجارب أجريت على حيوانات الهامستر السوري، حيث تم إخضاعها لنظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول لمدة ثمانية أسابيع.

وحصلت مجموعات من الحيوانات على جرعات مختلفة من مزيج زيت بذور الكتان والكركمين، بينما تمت متابعة تأثير هذا الخليط على مستويات الدهون والكوليسترول داخل الجسم.

ماذا كانت النتائج؟

لاحظ الباحثون انخفاضا واضحا في:

-الدهون الثلاثية

-الكوليسترول الكلي

-الكوليسترول الضار "LDL"

وكان التأثير الأقوى لدى الحيوانات التي حصلت على جرعات أكبر من المزيج الغذائي.

كما أظهرت النتائج أن هذا الخليط ساعد الجسم على التخلص من الدهون والكوليسترول بشكل أفضل، إلى جانب تحسين مؤشرات الدهون داخل الكبد والدم.

لماذا يجمع الباحثون بين الكركمين وزيت الكتان؟

يرى العلماء أن زيت بذور الكتان قد يساعد على تحسين امتصاص الكركمين داخل الجسم، خاصة أن الكركمين يذوب في الدهون، بالإضافة إلى احتواء زيت الكتان على أحماض أوميجا 3 المعروفة بفوائدها لصحة القلب والكبد.

هل تنطبق النتائج على البشر؟

أكد الباحثون أن الدراسة ما تزال في مراحلها الأولية، وأن النتائج الحالية تستند إلى تجارب على الحيوانات فقط، لذلك لا يمكن اعتبار هذا الخليط علاجا مباشرا للبشر حتى الآن، لكنه قد يمثل توجها غذائيا واعدا لدعم صحة الكبد وتنظيم الدهون مستقبلا.

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