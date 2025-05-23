هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للدغات البعوض

بالرغم من عدم وجود تفسير علمي قاطع يوضح سبب تفضيل البعوض لدغ أشخاص ذوي فصائل دم معينة، إلا أن الدكتورة ألكسندرا فيليوفا تشير إلى أن حاملي فصيلة الدم "O" (الأولى) هم الأكثر عرضة للدغات.

وأضافت: "كما أن حاملو الفصيلة الثانية أقل جذبا للبعوض، بينما لا يعاني حاملو الفصيلتين الثالثة والرابعة عمليا من لدغات البعوض، وفقا لموقع روسيا اليوم"

ولا ينجذب البعوض إلى فصيلة الدم وحدها، بل يتفاعل أيضًا مع كمية ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الجسم."

فعند ممارسة الرياضة، يتنفس الشخص بنشاط أكبر ويطلق المزيد من ثاني أكسيد الكربون، ما يجذب المزيد من الحشرات.

وينطبق هذا أيضا على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إذ يُطلقون كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى ذلك، قد ينجذب البعوض إلى روائح معينة.

وتقول: "مثلا رائحة مرضى الكبد والكلى تشبه رائحة الأمونيا، ورائحة مرضى السكري تشبه رائحة الأسيتون. وكلتا الرائحتين تجذبان البعوض. كما أن درجة حرارة الجسم مهمة: فكلما ارتفعت، سهلت على البعوض امتصاص الدم. لهذا السبب، تفضل لدغ الشخص في منطقة الرقبة، وخلف الأذنين، وتحت الإبط، فهي أكثر الأماكن دفئا".

وللحماية من البعوض في الطبيعة، يمكن استخدام المواد الطاردة للحشرات.

ومن المنطقي أيضا ارتداء ملابس فاتحة اللون لأنها تسخن بدرجة أقل، ما يعني أن خطر التعرض للبعوض سيكون ضئيلا.

وتوصي الطبيبة بعدم الاستهانة بالبعوض، لأنه أحيانا يحمل أمراضا خطيرة، مثل الملاريا وحمى الضنك وداء الفيلاريات وداء التولاريميا.

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