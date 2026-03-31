احذر.. 7 علامات تكشف نقص فيتامين سي لا تتجاهلها

كتب : أسماء مرسي

07:00 ص 31/03/2026

فيتامين سي

فيتامين سي من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية، ورغم توفره في العديد من الأطعمة، إلا أن نقصه يحدث نتيجة سوء التغذية أو بعض العادات اليومية، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض.

فيما يلي، أبرز أعراض نقص فيتامين سي في الجسم، وفقا لموقع "verywellhealth".

هل الشعور بالتعب المستمر علامة على نقص فيتامين سي؟

التعب والضعف من أبرز المؤشرات المبكرة لنقص فيتامين سي، إذ يؤدي هذا الفيتامين دورا مهما في إنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم، وعند انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي، يشعر الشخص بإرهاق عام وآلام في العضلات، ما يؤثر على قدرته على أداء أنشطته اليومية.

لماذا تظهر الكدمات بسهولة ويتأخر التئام الجروح؟

يسهم هذا الفيتامين في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن قوة الأنسجة والأوعية الدموية، وعند نقصه، تضعف هذه الأوعية، ما يؤدي إلى سهولة حدوث الكدمات والنزيف، بالإضافة إلى بطء التئام الجروح نتيجة ضعف تكوين الأنسجة الجديدة.

كيف يؤثر نقص فيتامين سي على جهاز المناعة؟

يؤدي هذا الفيتامين دورا أساسيا في دعم الجهاز المناعي، لذا فإن انخفاض مستوياته يزيد من قابلية الجسم للإصابة بالعدوى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ويجعل التعافي منها أبطأ من المعتاد.

هل يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي تغيرات في الوزن؟

وجود علاقة بين نقص فيتامين سي وتغيرات الوزن، سواء بزيادة الدهون أو فقدان الوزن نتيجة ضعف الشهية، كما أن دوره كمضاد للأكسدة يساعد على تنظيم عملية حرق الدهون وتقليل الالتهابات، ما يجعله عنصرا مهما في توازن الجسم.

ما علاقة نقص فيتامين سي بضعف العظام؟

يسهم أيضا في تكوين الكولاجين الضروري لصحة العظام، لذا فإن نقصه يؤدي إلى ضعف بنيتها، وزيادة خطر الإصابة بالكسور، بل ويرتبط بظهور حالات مثل هشاشة العظام.

هل تورم المفاصل وآلامها مؤشر على نقص الفيتامين؟

نظرا لأن المفاصل تحتوي على أنسجة غنية بالكولاجين، فإن نقص مستوياته يؤدي إلى انخفاض إنتاجه، ما يسبب تورم المفاصل والشعور بالألم، خاصة مع الحركة.

كيف يؤثر نقص فيتامين سي على صحة اللثة والأسنان؟

من العلامات الشائعة أيضا لنقص هذا الفيتامين مشاكل اللثة، مثل الالتهاب والنزيف والتورم، وفي الحالات المتقدمة، يؤدي ذلك إلى ضعف الأسنان وفقدانها.

