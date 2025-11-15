"تحسين الهضم".. 5 فوائد صحية مذهلة للخس

الخس من الخضروات الغنية بالعناصر المفيدة، وله دور هام وفعال في دعم صحة الجسم.

5 فوائد للخس وفق "Healthline".

ترطيب الجسم بكفاءة

يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية.

دعم صحة القلب

يساهم الخس في خفض مستويات الكوليسترول السيء بفضل محتواه من الألياف، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوية المناعة

يمتاز الخس بوجود فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز مناعة الجسم ومكافحة الالتهابات.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الخس تساهم في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل مشكلات الإمساك.

دعم صحة العظام

يحتوي الخس على فيتامين K الضروري لصحة العظام وتقليل خطر الكسور.