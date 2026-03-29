البطاطس من أكثر الخضروات استهلاكا حول العالم، ليس فقط لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، بل لما تحتويه من عناصر غذائية تجعلها خيارًا صحيًا متعدد الفوائد.

هل البطاطس غنية بفيتامين سي؟

تحتوي البطاطس على فيتامين C، فيتامين B6، والبوتاسيوم، إضافة إلى معادن مهمة مثل الماغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور، وهي عناصر أساسية لدعم وظائف الجسم المختلفة، بحسب موقع Healthline.

هل البطاطس غنية بمضادات الأكسدة؟

كما تعد البطاطس مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

هل البطاطس تدعم الجهاز الهضمي؟

من أبرز فوائد البطاطس الصحية أيضًا قدرتها على دعم الجهاز الهضمي، بفضل احتوائها على النشا المقاوم، الذي يعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويساهم في تعزيز التوازن الميكروبي.

كما يساعد النشا المقاوم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، ما يجعل البطاطس خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

هل البطاطس تشعرك بالشبع؟

ويشير خبراء التغذية إلى أن البطاطس تمنح شعورًا بالشبع، مما يساعد في التحكم بالوزن، كما أن محتواها من البوتاسيوم يساهم في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

لكن الفوائد الصحية تعتمد على طريقة التحضير؛ فالبطاطس المسلوقة أو المشوية أو المخبوزة هي الأفضل، بينما البطاطس المقلية والمغطاة بالزيوت والدهون قد تفقد جزءًا من قيمتها الغذائية وتزيد السعرات الحرارية.

