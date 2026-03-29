احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب التسمم رغم وضعها في الثلاجة

كتب : سيد متولي

02:00 ص 29/03/2026

حذرت الدكتورة بريمروز فريستون، أخصائية الأحياء الدقيقة في جامعة ليستر، من أن بعض بقايا الطعام المخزنة في الثلاجة قد تشكل خطرا صحيا كبيرا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

هل التسمم الغذائي يقتصر على الطعام غير المطهو جيدا؟

وأكدت لديلي ميل أن التسمم الغذائي لا يقتصر على الطعام غير المطهو جيدًا أو عادات التحضير غير الآمنة، بل يشمل أيضًا التخزين الخاطئ للبقايا.

ما أسباب التسمم الغذائي؟

وأوضحت أن التسمم الغذائي يحدث نتيجة تناول أطعمة ملوثة بالبكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات، مشددة على أهمية توخي الحذر عند حفظ الطعام بعد الطهي لتجنب المخاطر.

ما أبرز الأطعمة عالية الخطورة عند التخزين؟

البيتزا الباردة: رغم طعمها الشهي، يمكن أن تحتوي على ميكروبات ضارة من الأعشاب والتوابل المستخدمة، خصوصًا إذا تُركت خارج الثلاجة أكثر من ساعتين. من الأفضل تبريدها فور شرائها أو طهيها، والاستهلاك خلال يومين فقط.

الدجاج المطبوخ: سريع التلف بسبب محتواه العالي من الماء والعناصر الغذائية. يجب تغطيته وتبريده فور انتهاء الوجبة، ولا يُترك خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، ويمكن استهلاكه خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

أطباق الأرز: مثل الأرز المقلي أو الريسوتو أو البوريتو، قد تحتوي على جراثيم مقاومة للحرارة، لا تموت بالطهي، ويمكن أن تنتج سمومًا إذا تُرك الأرز المطبوخ خارج الثلاجة أكثر من ساعتين. يُنصح بتبريده فور الطهي وتناوله خلال 24 ساعة إذا أُكل باردًا.

الأطعمة المعلبة: يجب نقل محتويات العلب المفتوحة إلى وعاء مناسب أو تغطيتها جيدًا قبل تبريدها، مع الالتزام بمدة صلاحية تختلف حسب نوع الطعام؛ فالخضروات واللحوم والأسماك لا يُنصح بحفظها أكثر من ثلاثة أيام، أما الطماطم وغيرها من الأطعمة شديدة الحموضة فقد تدوم من خمسة إلى سبعة أيام.

وختمت فريستون نصيحتها قائلة: "يمكن تناول بقايا الطعام بأمان إذا تم تبريدها مباشرة بعد الطهي واستهلاكها خلال يوم أو يومين كحد أقصى".

